Абаскаль о 4:1: «Краснодар» играл хорошо, «Спартак» оборонялся ниже обычного. Но победа закономерна»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре с «Краснодаром» (4:1).

«Сегодня был тяжелый матч. Соперник играл хорошо, нужно отдать им должное. Мы оборонялись ниже, чем обычно. Но считаю, что победа закономерна. Правда, в конце надо было играть спокойнее.

Сейчас нужно провести анализ трех игр, как и той работы, которую мы проделали за это время.

[По Джикии] конкретного диагноза мы сейчас сказать не можем, обследование будет позже. До перерыва почувствовал боль, сказал об этом в перерыве и сыграл еще 15 минут во втором тайме. Доказал, что настоящий капитан», – отметил Абаскаль.

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