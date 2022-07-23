Абаскаль о 4:1: «Краснодар» играл хорошо, «Спартак» оборонялся ниже обычного. Но победа закономерна»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре с «Краснодаром» (4:1).
«Сегодня был тяжелый матч. Соперник играл хорошо, нужно отдать им должное. Мы оборонялись ниже, чем обычно. Но считаю, что победа закономерна. Правда, в конце надо было играть спокойнее.
Сейчас нужно провести анализ трех игр, как и той работы, которую мы проделали за это время.
[По Джикии] конкретного диагноза мы сейчас сказать не можем, обследование будет позже. До перерыва почувствовал боль, сказал об этом в перерыве и сыграл еще 15 минут во втором тайме. Доказал, что настоящий капитан», – отметил Абаскаль.