Тренер «Локо» Циннбауэр об Игнатьеве: «Прошлое не так важно. У меня были игроки, совершавшие ошибки в молодости»

Главный тренер прокомментировал трансфер .

Нападающий подписал с московским клубом контракт сроком на один год с возможностью продления еще на два.

«Прошлое игрока не так важно. Прежде всего смотрим на то, в какой форме игрок сейчас. Мы наблюдали Игнатьева достаточно длительное время и впечатление было позитивным. На фоне его работы игроку был предложен контракт.

Мы знали его историю – в России она известна больше, чем мне, но я принял к сведению эти разговоры. Мы посмотрели, в каком он физическом состоянии, сколько ему надо времени, чтобы набрать оптимальную форму. На основе этого решили, что Игнатьев остается с нами.

Решение по Игнатьеву созрело довольно быстро – дискуссий в тренерском штабе не было. Мы знаем все о его способностях и потенциале, даже если два его последних года были не впечатляющими.

У меня были игроки, которые совершали ошибки в молодости, но потом все исправлялось. Это шанс для Игнатьева», – сказал .