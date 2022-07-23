«Барса» предложит «Севилье» не менее 50 млн евро за Кунде. Стороны близки к сделке

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«Барселона» близка к трансферу защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Сделку могут закрыть в ближайшие несколько часов, сообщает Diario Sport.

«Барселона» собирается повысить свое предложение – зная, что «Севилья» хочет за игрока не менее 50 миллионов евро. 

«Челси» предлагал 65 миллионов, но в рассрочку и с бонусами. «Барса» готова расплатиться по более выгодной формуле.  

«Барса» официально еще не отправляла предложение. Но сделает это в ближайшие часы. Предложение будет таким, которое, вероятно, устроит «Севилью».

Левандовски, Рафинья и Дембеле выбрали «Барсу» – хотя каждым интересовался «Челси». Этим летом у клубов жесткая борьба за новичков

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