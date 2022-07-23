«Барса» предложит «Севилье» не менее 50 млн евро за Кунде. Стороны близки к сделке

«Барселона» близка к трансферу защитника «Севильи» Жюля Кунде.
Сделку могут закрыть в ближайшие несколько часов, сообщает Diario Sport.
«Барселона» собирается повысить свое предложение – зная, что «Севилья» хочет за игрока не менее 50 миллионов евро.
«Челси» предлагал 65 миллионов, но в рассрочку и с бонусами. «Барса» готова расплатиться по более выгодной формуле.
«Барса» официально еще не отправляла предложение. Но сделает это в ближайшие часы. Предложение будет таким, которое, вероятно, устроит «Севилью».
Левандовски, Рафинья и Дембеле выбрали «Барсу» – хотя каждым интересовался «Челси». Этим летом у клубов жесткая борьба за новичков