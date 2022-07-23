Джанаев считает Сафонова лучшим вратарем России: «Мотя очень вырос. Круто провел сезон»

считает Матвея Сафонова лучшим вратарем России.

– Лучший вратарь России, на твой взгляд?

– Мне понравилось, как отыграл сезон Сафонов. Мотя очень вырос. Сезон он провел круто по всем показателям. Для вратаря самое важное надежность и стабильность, а Сафонов играл ровно, на своем уровне, ниже своей планки не опускался.

Из молодых нравится Ломаев из «Крыльев», хорошо играет ногами. Наш Денис Адамов тоже здорово показал себя, современный вратарь с хорошей школой: в он как раз с Мотей конкурировал. Считаю, что конкуренция всегда нужна, это помогает реализовать себя, – сказал голкипер .