Джанаев считает Сафонова лучшим вратарем России: «Мотя очень вырос. Круто провел сезон»

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Сослан Джанаев считает Матвея Сафонова лучшим вратарем России.

– Лучший вратарь России, на твой взгляд?

– Мне понравилось, как отыграл сезон Сафонов. Мотя очень вырос. Сезон он провел круто по всем показателям. Для вратаря самое важное надежность и стабильность, а Сафонов играл ровно, на своем уровне, ниже своей планки не опускался.

Из молодых нравится Ломаев из «Крыльев», хорошо играет ногами. Наш Денис Адамов тоже здорово показал себя, современный вратарь с хорошей школой: в «Краснодаре» он как раз с Мотей конкурировал. Считаю, что конкуренция всегда нужна, это помогает реализовать себя, – сказал голкипер «Сочи».

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