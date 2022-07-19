Сафонов о «Краснодаре»: «Уже через пару матчей сможем демонстрировать свой максимум, надеюсь»

Вратарь оценил ничью с (2:2) в 1-м туре Мир .

«Мне показалось, что игра не получалась ни у нас, ни у соперника. Наверное, многие переволновались, так что начало получилось скомканным. Мы не смогли сразу показать все, что тренировали и на что рассчитывали в игре. Думаю, всем командам сейчас понадобится немного времени.

2:2 назову закономерным счетом, потому что необязательные голы были как в одни, так и в другие ворота. Надеюсь, уже через пару матчей мы сможем демонстрировать свой максимум – такой, который не показывали даже в прошлом сезоне», – сказал Сафонов в эфире канала «Матч Премьер».