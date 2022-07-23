Джанаев о 2-м месте «Сочи» в РПЛ: «Будем делать все, чтобы подняться еще выше. Пару лет назад нас всерьез не воспринимали»

Вратарь Сослан Джанаев высказался о том, как изменилось отношение к «Сочи».

– Ушли Родригао и Кассьерра. Для «Сочи» это потеря?

– Безусловно. В этом году они стали системообразующими игроками. В прошлом сезоне благодаря в том числе приходу Родригао мы начали играть с позиции силы, потому что это готовый первый пас, больше контроля мяча, человек снимал все верховые единоборства, был прекрасным лидером.

Кассьерра стал вторым бомбардиром чемпионата, придя уже по ходу сезона. Играй он с первого тура – возможно, и вовсе стал бы лучшим.

Однако дальше нам нужно решать свои задачи, мы не должны зацикливаться на потерях. Они не критичны, у нас замечательная селекционная служба. Заболотный тоже был одной из ключевых фигур в позапрошлом сезоне – руководство, надо отдать должное, отлично сработало на замену: новички с листа поняли предъявляемые требования и прекрасно себя показали. Надеюсь, приведут со временем игроков, которые так же быстро вольются в коллектив.

– Вы закончили чемпионат на втором месте. Что дальше?

– В прошлом году журналисты часто спрашивали: «Какие у вас задачи?» Мы никогда не говорили, что наша задача – второе место. Сезоном ранее вошли в пятерку, но любому амбициозному спортсмену хочется большего. Мы старались сделать шажочек вперед, тихо шли к своей цели, хотели подняться на ступеньку повыше – получилось на несколько.

Будем делать все, чтобы подняться еще выше. У нас в составе есть ребята, которые уже что-то выиграли, поиграли в больших матчах. Мы – «ветераны» – понимаем же, что играть осталось не так много, и каждый готов отдать все, чтобы достичь большего.

– В Питере напрягаются?

– Да все напрягаются, наверное. Пару лет назад «Сочи» всерьез никто не воспринимал. Но, судя по последним двум сезонам, отношение теперь будет иное, – сказал вратарь «Сочи».

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