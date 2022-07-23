Родригао: «Зениту» тяжело отказать. Все знают, насколько это сильная команда, сколько у нее болельщиков»

рассказал, почему не смог отказаться от перехода в «Зенит» из .

– В матче «Зенит» – «Сочи» в Кубке PARI Премьер Кассьерра уже не играл за южан, вы же провели на поле тайм. Тогда еще не знали, что переедете в Петербург?

– На тот момент я знал, что существует определенный интерес со стороны «Зенита». Но о каких-то конкретных предложениях речь не шла. Поэтому выходил на матч как всегда на максимуме. К тому же если бы не «Зенит», наверняка случился бы новый контракт с «Сочи».

– Как события развивались дальше?

– Через какое-то время после того матча начались переговоры. Но они велись между представителями «Зенита» и моим агентом. Я абсолютно не хотел в это вмешиваться. Предпочитаю в подобные вопросы не вникать и в такие моменты оставаться в стороне – моя работа тренироваться и не распыляться. Когда наступила финальная стадия переговоров и все уже было «на ниточке», тогда, конечно, подключился, чтобы все довести до логического завершения.

– Долго думали над предложением из Петербурга?

– Если поступает приглашение от «Зенита», то в принципе тяжело отказать (улыбается). Все знают, насколько это сильная команда, сколько у нее поклонников и как они за нее болеют. Это, конечно, имело для меня вес. Очень люблю бороться за титулы и побеждать.

– Если бы из «Сочи» не ушел Владимир Федотов, дольше думали бы над предложением «Зенита»?

– Он очень помог мне адаптироваться в России. Но в такой формулировке вопрос для меня стоять не мог: Владимир Федотов ушел раньше. Поэтому ответить вам не сумею.

– В «Сочи» было с кем поговорить о «Зените», так?

– Конечно, ведь в команде много ребят, поигравших в Петербурге. Мы много говорили о «Зените» с Нобоа и Юсуповым. Они рассказывали, что это профессиональная во всех смыслах команда, которая всегда борется за титулы и у которой огромная поддержка. Конечно, это тоже повлияло на мое итоговое решение, – сказал защитник.

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