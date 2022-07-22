Семак о Кузяеве: «У Далера травма достаточно серьезная на первый взгляд. Завтра обследование»

рассказал о характере травмы .

Хавбека «Зенита» вынужденно заменили в первом тайме матча Мир с «Крыльями Советов» (3:0). На 23-й минуте игры Кузяев упал на газон, после чего с трудом поднялся. На 27-й минуте Далер попросил замену, игрок держался за колено.

«Нам нужно было поддерживать игровой тонус по ходу всего матча, и после счета 2:0 мы немножко сбавили, появились ошибки, мы расслабились, поэтому нужно было донести это до ребят. Ведь игра длится 90 минут, нужно поддерживать интенсивность, уровень борьбы и скорость на соответствующем уровне.

Сама игра было неплохая и с точки зрения результата, и с точки зрения игры и в атаке, и в обороне. Много было моментов, думаю, мы заслуженно победили.

У Далера травма достаточно серьезная на первый взгляд. Будем смотреть, завтра будет обследование. Что касается Клаудиньо, серьезных проблем на первый взгляд нет, у него спазм», – сказал главный тренер .