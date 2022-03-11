Сергей Семак: «Одоевский пропустит несколько недель. Клаудиньо и Кузяев готовы сыграть с «Крыльями»

Сергей Семак сообщил, что Клаудиньо и Далер Кузяев готовы к матчу с «Крыльями Советов».
– Клаудиньо заканчивал встречу с «Уфой» с повреждением. В каком он состоянии сейчас?
– Клаудиньо хорошо себя чувствует и готов к предстоящему матчу.
– Готов ли сыграть против «Крыльев» Далее Кузяев?
– Далер тренируется в общей группе и готов сыграть.
– Даниил Одоевский работает с командой, правда, не в группе вратарей. Прояснились ли сроки его восстановления?
– В течение нескольких недель он будет заниматься вместе с полевыми игроками, потому что пока его состояние не позволяет ему работать по вратарской программе.
Ноги у него целы – это важно. Что касается сроков, то несколько недель ему придется пропустить, это точно, – сказал главный тренер «Зенита».