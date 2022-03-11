Сергей Семак: «Одоевский пропустит несколько недель. Клаудиньо и Кузяев готовы сыграть с «Крыльями»

сообщил, что Клаудиньо и Далер Кузяев готовы к матчу с «Крыльями Советов».

– Клаудиньо заканчивал встречу с «Уфой» с повреждением. В каком он состоянии сейчас?

– Клаудиньо хорошо себя чувствует и готов к предстоящему матчу.

– Готов ли сыграть против ?

– Далер тренируется в общей группе и готов сыграть.

– работает с командой, правда, не в группе вратарей. Прояснились ли сроки его восстановления?

– В течение нескольких недель он будет заниматься вместе с полевыми игроками, потому что пока его состояние не позволяет ему работать по вратарской программе.

Ноги у него целы – это важно. Что касается сроков, то несколько недель ему придется пропустить, это точно, – сказал главный тренер .