Варан не жалеет о переходе в «МЮ»: «Это великий клуб, АПЛ – просто фантастика. У нас большой потенциал»

Рафаэль Варан не сожалеет о переходе в «Манчестер Юнайтед» из «Реала».
«Нет, совсем нет. В футболе нужно бросать себе вызов и пытаться совершенствоваться. Я хотел получить новый опыт после 10 лет в одном клубе.
АПЛ – просто фантастика, а «Манчестер Юнайтед» – великий клуб. Я не сомневался в этом решении.
Сейчас новый сезон, новое начало. Уверенность важна, а мы ее потеряли, когда проиграли несколько игр. Но я думаю, что у нас большой потенциал.
Новый тренер настроен очень позитивно. Он требует энергичности и высокого прессинга. Возможно, это более агрессивно, но нам действительно нравится такой футбол, так что это хорошее начало», – сказал французский защитник.