Варан не жалеет о переходе в «МЮ»: «Это великий клуб, АПЛ – просто фантастика. У нас большой потенциал»

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Рафаэль Варан не сожалеет о переходе в «Манчестер Юнайтед» из «Реала».

«Нет, совсем нет. В футболе нужно бросать себе вызов и пытаться совершенствоваться. Я хотел получить новый опыт после 10 лет в одном клубе.

АПЛ – просто фантастика, а «Манчестер Юнайтед» – великий клуб. Я не сомневался в этом решении.

Сейчас новый сезон, новое начало. Уверенность важна, а мы ее потеряли, когда проиграли несколько игр. Но я думаю, что у нас большой потенциал.

Новый тренер настроен очень позитивно. Он требует энергичности и высокого прессинга. Возможно, это более агрессивно, но нам действительно нравится такой футбол, так что это хорошее начало», – сказал французский защитник.

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