Уткин о победе «Зенита» над «Крыльями»: «Это как барин приезжает в имение раз-два в год и всех молодых девок перепробует, хочешь не хочешь»

прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов» (3:0).

«А у «Зенита», кажется, два варианта сценариев матча на сезон: или они в какой-то момент включаются, серьезно включаются – в целых пол-ноги, – не успеешь оглянуться, в а уже горишь в три; или они забивают болт, видимо, всю ночь накануне рубятся в плейстейшн и в треть мизинца играют отвратно, и тогда просто тоска. Ничего иного пока не просматривается.

Думал потроллить «Крылья», но не хочу быть извергом. Ничего, ребят, это как раз-два в год барин приезжает в имение, и хошь не хошь, а всех молодых девок перепробует», – написал журналист и блогер в телеграм-канале.

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