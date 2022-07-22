Фанаты «Зенита» скандировали кричалки против Fan ID во 2-м тайме матча с «Крыльями». В 1-м они молчали

Фанаты «Зенита» выразили протест Fan ID во время матча Мир РПЛ с «Крыльями Советов».
Вираж, сектор активных фанатов петербуржцев, молчал практически весь первый тайм, сделав исключение только при появлении экс-игрока клуба Алехандро Домингеса.
В начале второго тайма Вираж начал скандировать кричалки против Fan ID: «Fan ID – убийца футбола», «Нам не нужен Fan ID», «На ### Fan ID».
Матч посетили 26700 зрителей.
Бойкот Fan ID начался: «Локо» закрыл трибуну баннером «До скорой встречи», фан-сектор ЦСКА абсолютно пуст