Фанаты «Зенита» скандировали кричалки против Fan ID во 2-м тайме матча с «Крыльями». В 1-м они молчали

Фанаты выразили протест Fan ID во время матча Мир с «Крыльями Советов».

Вираж, сектор активных фанатов петербуржцев, молчал практически весь первый тайм, сделав исключение только при появлении экс-игрока клуба .

В начале второго тайма Вираж начал скандировать кричалки против Fan ID: «Fan ID – убийца футбола», «Нам не нужен Fan ID», «На ### Fan ID».

Матч посетили 26700 зрителей.

Бойкот Fan ID начался: «Локо» закрыл трибуну баннером «До скорой встречи», фан-сектор ЦСКА абсолютно пуст