Клинсманн о Левандовском: «Пару недель фанаты «Баварии» будут испытывать некоторую горечь, но в долгосрочной перспективе его будут помнить как одного из их величайших»

высказался об уходе Роберта Левандовского из «Баварии».

33-летний нападающий перешел в «Барселону».

«Ну, я думаю, что в краткосрочной перспективе будет небольшая печаль. Так будет пару месяцев, а потом, я думаю, все болельщики мюнхенской «Баварии», клуб, все, кто причастен к нему, будут вечно благодарны Роберту за то, что он сделал. Он определенно станет одной из величайших легенд в истории клуба, одним из самых потрясающих, одним из самых выдающихся игроков.

Будет возможность [поблагодарить его], когда он вернется. Может быть, это будет товарищеская игра, а может быть, даже еврокубковое соревнование или что-то еще, где он получит исключительный прием от болельщиков «Баварии».

В течение пары недель, возможно, некоторые фанаты будут испытывать некоторую горечь, но это пройдет, обязательно пройдет. Так что в долгосрочной перспективе его будут помнить как одного из их величайших», – сказал бывший главный тренер сборной Германии.