Фанат «Ростова» против Fan ID: «Друг говорит: «Меня в эти списки внесут, я матом на судью прикрикну, а завтра штраф на Госуслуги придет»

Фанат Родион Родин высказался о Fan ID.

«Вот у меня друг как говорит: «Меня сейчас в эти списки внесут, потом я на стадионе в порыве эмоций матом на судью прикрикну. А завтра мне штраф на Госуслуги придет». Не хочет он так. И я его понимаю и поддерживаю.

Мы на футбол отдохнуть ходим, и так сейчас жизнь не сахар. Получается, теперь нужно пройти какую-то проверку, чтобы просто отдохнуть.

На футбол мы ходим с женами, детьми. И я могу сказать четко: сейчас это безопасно. Какой смысл вводить непонятные никому меры по контролю и отбору неугодных фанатов? Везде есть камеры с распознаванием лиц, досмотры. Разве этого недостаточно?» — сказал представитель сообщества болельщиков «Азов за Сельмаш».