Осинькин о Пиняеве: «Реанимации и скорой не было, он спокойно ушел с тренировки. Оптимистично смотрим на ситуацию, надо сделать еще одно обследование»

Главный тренер прокомментировал ситуацию с хавбеком .

Ранее сообщалось, что 17-летнего полузащитника увезли с тренировки в реанимацию после того, как ему в легкое попала трава. Позже клуб опроверг информацию о реанимации. У игрока диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс. Вероятно, он пропустит более полугода после операции.

«На тренировке он почувствовал недомогание, реанимации и скорой помощи не было. Он спокойно ушел с тренировки. Врачи его отвезли на консультацию к врачам. Сам я узнал только по факту. После этого он остался там на обследовании, оно прошло, мы знаем, что это левосторонний спонтанный пневмоторакс. Болезнь нехорошая, но его состояние нормальное.

Мы оптимистично смотрим на ситуацию, нам просто дальше надо сделать еще одно обследование. Как все будет развиваться дальше, мы скажем дополнительно, потому что сейчас комментировать это очень сложно.

Кто заменит Пиняева на его позиции в стартовом составе? Увидим, покажет непосредственно игра. У нас не очень большой круг претендентов, своими внутренними резервами нашли, как его заменить. Думаю, что мы готовы определенным образом к борьбе.

У нас сложная кадровая ситуация? Мы работаем, взяли несколько молодых игроков, которые должны пройти определенную адаптацию, потому что взяли мы их буквально перед стартом сезона. Эти игроки тоже показывают хороший уровень. Мы смотрели, подойдут ли они нам в игровом плане. После определенного времени работы они оставили о себе положительное впечатление», – сказал .