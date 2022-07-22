Экс-игрок «Локо» Макаров о футболе на Дальнем Востоке: «Умирает. Везде в регионах умирает»

рассказал о состоянии футбола на Дальнем Востоке.

– Ты рассказывал, что твой брат играл в селе. Пробился ли он в футбол, какие проблемы развития футбола на Дальнем Востоке видишь на его примере?

– Брат еще играет на любительское уровне, тренирует команду 2015 года рождения в «СКА Хабаровск». Тяжело пробиться в том плане, что скауты мало смотрят. В Хабаровске много перспективных ребят, но туда мало кто заглядывает – далеко находимся.

– Сейчас РФС создал ЮФЛ, в том числе зону Дальнего Востока. Поможет ли это?

– Надеюсь, что это очень сильно поможет таким ребятам, как я. Тем, кто не только из Хабаровска, но и с близлежащих сел. Надеюсь, у них будет шанс проявить себя и уехать в хорошие академии.

– С каждым годом команд там все меньше, теперь прекратила существование «Чита». Футбол на Дальнем Востоке умирает?

– Умирает. Везде в регионах умирает, не только «Чита» закрылась. Многие команды исчезли рядом с Хабаровском. «Луч» раньше играл в Премьер-Лиге. Мало заинтересованных людей, которые возьмут клуб и будут вести его.

– Проблема в политической воле или народу не интересен футбол?

– Не знаю, но нынешний губернатор в Хабаровске очень любит спорт, в том числе и футбол, очень сильно заинтересован. В прошлом году команда попала в стыки, сейчас тоже стоит задача. Плюс идет реконструкция стадиона.

При этом все живут футболом, неравнодушны к «СКА Хабаровск». Еще есть хоккейный «Амур», команда «Нефтяник» по хоккею с мячом, но в основном все увлекаются футболом.

Команды на Дальнем Востоке закрываются – не с кем играть, поэтому теперь во Второй лиге приходится летать на матчи через всю страну. А я недавно вот слетал в Хабаровск – оклемался только через три дня.

– Ты немного играл за в – почему команда тогда оказалась неконкурентоспособна?

– Я приходил туда после полугода простоя. Я был очень рад вернуться в родной город, где воспитывался и познавал футбол. То, что команда набрала весной только одно очко – совокупность факторов. Конечно, внутри все были недовольны таким результатом, но что было, там и останется, – сказал бывший игрок и .