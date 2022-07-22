Гандболист Ионов: «Футбол смотреть не люблю – там мало забивают и на него надо тратить много времени»

Левый крайний гандбольного ЦСКА Дмитрий Ионов рассказал о своем отношении к футболу.

— Смотрите футбол? Ту же чемпионов.

— Если есть свободное время, то лучше посмотрю какой-нибудь топовый гандбольный матч. Футбол смотреть не люблю, потому что там мало забивают и на него надо тратить большое количество времени. Я лучше эти минуты уделю семье или займусь чем-нибудь другим, например, собственным развитием.

А так могу смотреть что угодно, я спортивный человек. Но чаще всего временем приходится распоряжаться иначе, — сказал Ионов.