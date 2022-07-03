«МЮ» активнее боролся бы с «Ливерпулем» за Нуньеса, если бы знал о желании Роналду уйти

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия Дарвин Нуньес Футбол

«Манчестер Юнайтед» не ожидал от Криштиану Роналду просьбы продать его.

Как информирует журналист The Athletic Лори Уитвелл, манкунианцы исходили из того, что португалец останется в команде на следующий сезон и продолжают на это рассчитывать.

По этой причине «Юнайтед» отказался от более активной борьбы с «Ливерпулем» за право подписать форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса. Мерсисайдцы в итоге купили нападающего за 75+25 млн евро.

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