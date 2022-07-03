«МЮ» активнее боролся бы с «Ливерпулем» за Нуньеса, если бы знал о желании Роналду уйти

не ожидал от просьбы продать его.

Как информирует журналист The Athletic Лори Уитвелл, манкунианцы исходили из того, что португалец останется в команде на следующий сезон и продолжают на это рассчитывать.

По этой причине «Юнайтед» отказался от более активной борьбы с за право подписать форварда «Бенфики» . Мерсисайдцы в итоге купили нападающего за 75+25 млн евро.

Шансов на уход Роналду из «МЮ» все больше – он хочет играть в ЛЧ. Среди вариантов – «Наполи» и даже «Ювентус»

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