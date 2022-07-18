Зинченко согласовал с «Арсеналом» условия контракта. «Ман Сити» после его продажи направит «Брайтону» предложение по Кукурелье

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко готов к переходу в «Арсенал».
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, украинец согласовал с «канонирами» условия контракта, рассчитанного на 4 года.
Как сообщалось ранее, «Манчестер Сити» в результате сделки получит 30 млн фунтов и еще 2 млн в качестве бонусов.
В прошлом сезоне 25-летний игрок провел 15 матчей в АПЛ, отдав 4 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
После продажи Зинченко «горожане» сосредоточатся на приобретении защитника «Брайтона» Марка Кукурельи. В ближайшее время предложение будет направлено.