Зинченко согласовал с «Арсеналом» условия контракта. «Ман Сити» после его продажи направит «Брайтону» предложение по Кукурелье

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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко готов к переходу в «Арсенал».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, украинец согласовал с «канонирами» условия контракта, рассчитанного на 4 года.

Как сообщалось ранее, «Манчестер Сити» в результате сделки получит 30 млн фунтов и еще 2 млн в качестве бонусов.

В прошлом сезоне 25-летний игрок провел 15 матчей в АПЛ, отдав 4 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

После продажи Зинченко «горожане» сосредоточатся на приобретении защитника «Брайтона» Марка Кукурельи. В ближайшее время предложение будет направлено.

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