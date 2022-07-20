Гвардиола о Зинченко: «Александр переходит в «Арсенал». У нас получилось попрощаться с ним должным образом»

подтвердил информацию о переходе в «Арсенал».

«Выражу от имени нашего клуба благодарность Александру за то, что он делал на поле и за его пределами.

Вчера мы хорошо провели время с Алексом, потому что смогли попрощаться с ним должным образом. К сожалению, с Габи [Габриэлем Жезусом] и Рахимом [Стерлингом] у нас не получилось этого сделать, но с ним [Зинченко] – получилось. Он переходит в , – сказал главный тренер .

Сообщалось, что «горожане» получат 30+2 миллиона фунтов за продажу украинца.