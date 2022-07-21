Мане получит приз лучшему игроку сезона в Африке

получит награду лучшему африканскому игроку сезона.

Журналист Гари Аль-Смит сообщает, что приз вингеру «Баварии» вручат сегодня вечером на торжественной церемонии в Марокко.

Сенегалец в борьбе за награду опередил бывшего партнера по «Ливерпулю» ( ) и вратаря (Сенегал), набрав больше голосов.

Мане в прошлом сезоне выиграл с и Кубок английской лиги. Также в составе «красных» он дошел до финала Лиги чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.

В феврале Мане помог сборной Сенегала впервые в своей истории выиграть .