Мане получит приз лучшему игроку сезона в Африке

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Садьо Мане получит награду лучшему африканскому игроку сезона.

Журналист Гари Аль-Смит сообщает, что приз вингеру «Баварии» вручат сегодня вечером на торжественной церемонии в Марокко.

Сенегалец в борьбе за награду опередил бывшего партнера по «Ливерпулю» Мохамеда Салаха (Египет) и вратаря «Челси» Эдуара Менди (Сенегал), набрав больше голосов.

Мане в прошлом сезоне выиграл с «Ливерпулем» Кубок Англии и Кубок английской лиги. Также в составе «красных» он дошел до финала Лиги чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.

В феврале Мане помог сборной Сенегала впервые в своей истории выиграть Кубок Африки.

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