Иван Игнатьев будет получать 1 млн рублей в месяц в «Локомотиве» («Матч ТВ»)

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Стали известны финансовые детали контракта форварда Ивана Игнатьева с «Локомотивом».

23-летний нападающий будет зарабатывать в московской команде один миллион рублей в месяц, сообщает «Матч ТВ».

Также в договоре, который будет подписан по схеме «1+2, предусмотрены бонусы за голевые действия и появление на поле в стартовом составе.

Игнатьев переходит в «Локомотив» бесплатно после расторжения контракта с «Рубином».

В прошлом сезоне форвард провел 14 матчей в РПЛ за «Рубин» и «Крылья Советов», забив 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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