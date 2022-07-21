Иван Игнатьев будет получать 1 млн рублей в месяц в «Локомотиве» («Матч ТВ»)

Стали известны финансовые детали контракта форварда с .

23-летний нападающий будет зарабатывать в московской команде один миллион рублей в месяц, сообщает «Матч ТВ».

Также в договоре, который будет подписан по схеме «1+2, предусмотрены бонусы за голевые действия и появление на поле в стартовом составе.

Игнатьев переходит в «Локомотив» бесплатно после расторжения контракта с .

В прошлом сезоне форвард провел 14 матчей в за «Рубин» и , забив 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.