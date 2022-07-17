Цорн про Ивана Игнатьева в «Локо»: «В плане человеческих и спортивных качеств смотрится хорошо. Скоро примем решение»

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В «Локомотиве» высказались о возможном трансфере Ивана Игнатьева.

На эту тему дал комментарий спортивный директор московского клуба Томас Цорн.

– Мы еще ищем игрока в линию атаки. Продвигается нормально.

– Что скажете об Иване Игнатьеве?

– Он показывает себя хорошо, мы примем решение по нему ближе к середине или концу недели. С точки зрения человеческих и спортивных качеств он смотрится хорошо. 

– Дополнительные пункты в его контракте будут?

– Мы максимально обезопасим клуб с точки зрения дисциплины, но я не думаю, что у нас будет с этим проблемы, судя по тому, как он себя показывает», – сказал Томас Цорн журналистам.

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