Цорн про Ивана Игнатьева в «Локо»: «В плане человеческих и спортивных качеств смотрится хорошо. Скоро примем решение»

В высказались о возможном трансфере .

На эту тему дал комментарий спортивный директор московского клуба Томас Цорн.

– Мы еще ищем игрока в линию атаки. Продвигается нормально.

– Что скажете об Иване Игнатьеве?

– Он показывает себя хорошо, мы примем решение по нему ближе к середине или концу недели. С точки зрения человеческих и спортивных качеств он смотрится хорошо.

– Дополнительные пункты в его контракте будут?

– Мы максимально обезопасим клуб с точки зрения дисциплины, но я не думаю, что у нас будет с этим проблемы, судя по тому, как он себя показывает», – сказал журналистам.