Цорн про Ивана Игнатьева в «Локо»: «В плане человеческих и спортивных качеств смотрится хорошо. Скоро примем решение»

В «Локомотиве» высказались о возможном трансфере Ивана Игнатьева.
На эту тему дал комментарий спортивный директор московского клуба Томас Цорн.
– Мы еще ищем игрока в линию атаки. Продвигается нормально.
– Что скажете об Иване Игнатьеве?
– Он показывает себя хорошо, мы примем решение по нему ближе к середине или концу недели. С точки зрения человеческих и спортивных качеств он смотрится хорошо.
– Дополнительные пункты в его контракте будут?
– Мы максимально обезопасим клуб с точки зрения дисциплины, но я не думаю, что у нас будет с этим проблемы, судя по тому, как он себя показывает», – сказал Томас Цорн журналистам.