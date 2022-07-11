Иван Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве». Он расторг контракт с «Рубином»

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Нападающий Иван Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве».

По информации Metaratings.ru, бывший нападающий «Рубина» и «Краснодара» утром 11 июля приехал на базу команды, где будет заниматься с тренерами, пока у остальных игроков выходной.

Ранее Игнатьев посетил товарищеский матч «Локо» с «Динамо» (3:3). Судьба футболиста должна решиться в ближайшие дни.

В конце июня пресс-служба «Рубина» сообщила о расторжении контракта с Игнатьевым. За 40 матчей, проведенных в составе казанского клуба, форвард забил 3 гола. Полную статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.

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