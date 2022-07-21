Защитник «Сочи» Заика о 2-м месте: «Буду считать повторение результата прошлого сезона успехом»

Защитник высказался о задачах южан в стартовавшем сезоне.

— В чем поменялись тренировочный процесс и тактика «Сочи» при новом тренере Гаранине? В чем разница с временами Федотова?

— Я бы не сказал, что были какие-то перестроения. Играем по той же схеме. Понятно, что в отдельных моментах у каждого тренера свои требования. Мы к ним привыкаем.

У нас серьезных потерь нет, поэтому пока не нужны глобальные перестроения. «Сочи» играет в свой футбол, пытается действовать с позиции силы, отталкиваться от своих лучших качеств. И пока привнесены лишь малейшие изменения, о которых даже говорить будет лишне. Пока это мелочи.

— «Сочи» своим вторым местом очень высоко поднял планку. Какой результат в новом сезоне будете считать успешным?

— Планку мы задрали — надо ее держать. Буду считать повторение результата прошлого сезона успехом.

— Не слишком у вас жесткие требования к команде с учетом смены тренера?

— Почему жесткие? У нас футболисты практически те же. Почему бы и нет?

— Двух ведущих футболистов вы все-таки потеряли.

— Ничего страшного. Повторюсь, будут другие футболисты. И они также дадут результат.

— Чего ждете от следующего тура и матча против ЦСКА Федотова?

— Ждем непростой и интересной игры. Серьезно готовимся и надеемся на положительный результат, – сказал Заика.