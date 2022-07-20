Жоаозиньо о «Сочи»: «Тренерский штаб поставил цель находиться в зоне медалей, но наша миссия и реальная задача – стать чемпионами»

Полузащитник назвал цели команды на новый сезон.

– Какие цели на предстоящий сезон поставил новый тренерский штаб?

– Сейчас, после второго места, от нас требуют повторить. Поставили цель находиться в зоне медалей. Так что мы будем работать на это.

– А как же чемпионство?

– Это уже мы ставим перед собой такие задачи. Будем бороться и стараться в каждой игре. Сказали: «Второе–третье место». Но наша миссия и реальная задача – стать чемпионами. Понятно, что будет сложно. Но все возможно в этой жизни пока мы живем.

– А этот «Сочи», образца предстоящего сезона, способен стать чемпионом?

– Мы посмотрим. Сейчас сложно говорить будем ли мы чемпионами или нет. Будем работать, как в прошлом сезоне, и будем надеяться на положительный результат в каждой игре и в конце сезона, – сказал Жоаозиньо.