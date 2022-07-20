Жоан Лапорта: «Мы признательны Левандовскому, он хотел играть за «Барсу» и приложил огромные усилия. Клуб возвращается на мировой уровень»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал подписание Роберта Левандовского.

«Мы очень рады и признательны Роберту. Он приложил огромные усилия. Мы гордимся тем, что он хотел играть за нас.

Мы стараемся делать команду все сильнее и сильнее, все продвигается крайне успешно. Я хочу поблагодарить весь спортивный департамент во главе с Матеу Алемани и Йорди Кройффом, а также вице-президента Рафу Юсте за их работу, которая вызвала отклик по всему миру.

Мы возвращаем себе прежний вес и снова выводим «Барселону» на мировой уровень. Мы будем становиться сильнее – в рамках наших возможностей», – сказал Лапорта.

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