Глебов о «Ростове»: «Надо ставить максимальные задачи – место в тройке. Не вижу разницы между командой с иностранцами и нынешней»

Хавбек «Ростова» Данил Глебов считает, что команде по силам войти в первую тройку Мир РПЛ.
– Уехал Али Соу, и в команде нет иностранцев. Как вам такая ситуация?
– Нормально. Ребята молодые хорошо себя показывают. Не вижу разницы, когда была команда с иностранцами и той, что есть сейчас.
– На что способен нынешний «Ростов»?
– Давайте мы сыграем игр 10 на таком уровне и потом будем о чем-то говорить. Пока сыграли только одну игру, и нужно добавлять: в самой игре, в реализации моментов, в обороне.
– Много молодых ребят, у «Ростова» одна из самых молодых команд в лиге. Как вам такая ситуация?
– Нормально. Есть много и опытных ребят, которые также помогают, поддерживают советами. Атмосфера суперская. Чувствуется кулак.
– Говорят, тренер сильно ругался в раздевалке после игры с «Динамо»?
– Остался недоволен тем, что не выиграли матч, – как, в принципе, и футболисты.
– Вы считаете, что упустили победу?
– Да.
– Вас постоянно сватают в другие команды. Как вам играется, приятен ли такой интерес?
– Я капитан «Ростова». Мне неинтересно, что там пишут. Если будет конкретика, руководство клуба скажет мне об этом.
– Каким местом по итогам сезона будете удовлетворены?
– Надо ставить максимальные задачи. Место в тройке, – заявил полузащитник.