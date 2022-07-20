Глебов о «Ростове»: «Надо ставить максимальные задачи – место в тройке. Не вижу разницы между командой с иностранцами и нынешней»

Хавбек «Ростова» считает, что команде по силам войти в первую тройку Мир .

– Уехал Али Соу, и в команде нет иностранцев. Как вам такая ситуация?

– Нормально. Ребята молодые хорошо себя показывают. Не вижу разницы, когда была команда с иностранцами и той, что есть сейчас.

– На что способен нынешний ?

– Давайте мы сыграем игр 10 на таком уровне и потом будем о чем-то говорить. Пока сыграли только одну игру, и нужно добавлять: в самой игре, в реализации моментов, в обороне.

– Много молодых ребят, у «Ростова» одна из самых молодых команд в лиге. Как вам такая ситуация?

– Нормально. Есть много и опытных ребят, которые также помогают, поддерживают советами. Атмосфера суперская. Чувствуется кулак.

– Говорят, тренер сильно ругался в раздевалке после игры с «Динамо»?

– Остался недоволен тем, что не выиграли матч, – как, в принципе, и футболисты.

– Вы считаете, что упустили победу?

– Да.

– Вас постоянно сватают в другие команды. Как вам играется, приятен ли такой интерес?

– Я капитан «Ростова». Мне неинтересно, что там пишут. Если будет конкретика, руководство клуба скажет мне об этом.

– Каким местом по итогам сезона будете удовлетворены?

– Надо ставить максимальные задачи. Место в тройке, – заявил полузащитник.