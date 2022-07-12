Данил Глебов: «Болельщики не всегда понимают мотивацию игроков. Если кто-то думает, что все выходят на поле только ради очень хороших денег, то ошибается»

Полузащитник «Ростова» рассказал о важности контакта с болельщиками.

«Капитан – звено между игроками и болельщиками, считаю общение обязательным. Особенно после неудачных матчей, иначе – провал. Нужно слышать болельщиков и объяснять, что мы, конечно, хотим выигрывать, как и они, руководство, тренеры, но бывают дни, когда что-то не получается.

Возможно, вы слышали, как сказал болельщикам: «Я не играю за бабки». Думаю, болельщики не всегда понимают мотивацию футболистов. Если кто-то думает, что все выходят на поле только для того, чтобы заработать очень хорошие деньги, то ошибается.

Понятно, что фраза «Я не играю за бабки» звучит очень громко, даже пафосно. Понятно, что у меня есть семья, нужно помогать родителям, бабушкам, ставить на ноги ребенка.

Но я люблю футбол, получаю удовольствие от каждой тренировки, от каждой игры. Когда я выхожу на поле, я думаю о нем. О том, как выиграть во чтобы то ни стало. А не о том, сколько зарабатываю.

Сказал эту фразу – и почти сразу мы ушли в раздевалку. А потом понеслись отметки в инстаграме, начали писать по этому поводу. Мне кажется, я не сказал ничего сверхъестественного. Просто это то, что внутри, то, как я стараюсь жить», – сказал Глебов Sports.ru.

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