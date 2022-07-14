Данил Глебов: «Возвращение Карпина в «Ростов» не удивило. Узнал от него, пришло сообщение в вотсапе: «Ну че?!»

Данил Глебов рассказал о возвращении в «Ростов».

Тренер сборной России работал с «Ростовом» с декабря 2017 года по август 2021 года. Он вернулся в клуб в марте 2022-го.

«Не могу сказать, что возвращение Карпина сильно удивило. Когда отстранили сборную, было ощущение, что он пойдет к нам – понятно, что «Ростов» был приоритетным вариантом.

Кстати, официально о его возвращении узнал от него же. Пришло сообщение в вотсапе: «Ну че?!»

При Зауре Тедееве и мы старались играть в футбол Карпина, поэтому сильно перестраиваться не пришлось.

Пожалуй, главная сложность – выход из обороны через вратаря, потому что без Карпина мы его почти не отрабатывали. Но постепенно «Ростов» прибавил и в этом», – рассказал полузащитник «Ростова» в монологе для Sports.ru.

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