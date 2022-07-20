Семак о 100 победах во главе «Зенита»: «Это всего лишь цифра, но приятно побеждать всегда»

высказался о достижении отметки в 100 побед во главе «Зенита».

Петербуржская команда одержала сотую победу под руководством Семака в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).

– 100 победных матчей на посту главного тренера «Зенита» – что значит для вас эта цифра и какие вы испытываете эмоции?

– Это всего лишь цифра, хотя, конечно, приятно побеждать. Приятно побеждать всегда. Что касается нынешнего состояния, то все мысли о том, как и что нужно сделать, чтобы добиться сто первой победы.

Футбол – командный вид спорта, достижение всей команды. Выделять кого-то в этой ситуации не стоит. Хотя это статистика – не более того. Мы делаем свою работу, стараемся делать ее хорошо. Иногда получается, иногда не получается. В моментах, когда не получается, нужно делать правильные выводы. Это одно из самых сложных в работе тренера.

Бывают и спады, и неудачные результаты. Нужно стараться всегда, как можно быстрее, из этих ситуаций выходить, что мы и пытаемся сделать. Еще раз хочу поблагодарить команду и клуб за доверие. Что мы смогли вместе достичь такой отметки. Будем работать дальше, смотреть только вперед.

– Понятно, что каждый матч – новая история. Тем не менее, в чем нужно прибавить «Зениту» после матча с «Химками» и перед игрой с «Крыльями»?

– Прежде всего, нужно вернуть те эмоции, которые нам нужны, потому что футбол без эмоций – мертв абсолютно. Эмоций нам и не хватало в матче против «Химок». Как следствие – те ошибки, которые были, особенно в обороне.

Что касается атаки – недостаточное количество ударов и голевых моментов. Какие-то подходы, контроль – были неплохие, но именно завершающих передач не хватало. Нам нужно на эти моменты сделать акцент в следующем матче, чтобы думать о своей игре и улучшать именно свою игру. Будет игра – будет результат.

– Вопрос традиционный: все ли в порядке? Все ли могут сыграть? Может быть, продвинулся по части возвращения в общую группу?

– Да, Слава продвинулся, но ненамного. Ждем его на следующей неделе, может, через неделю. Уже совсем рядом. Сейчас – работает, работает много – с мячом и на футбольном поле. Как только будет готов, он к нам присоединится. Остальные, в принципе, готовы.

– Поскольку нет еврокубков, необычный сезон, что-то в подготовке с прицелом на будущее у вас меняется стратегически? Может, раньше выводили команду на пик формы к Лиге чемпионов? Или все то же самое с учетом того, что будет Кубок России? Правда, пока непонятно когда и в каком формате.

– Мне кажется, стратегически сложно мыслить и далеко загадывать. Надо думать больше о сегодняшнем дне. На сегодняшний день ничего в подготовке не меняется. И футбол такой вид спорта, где выйти на пик формы практически невозможно, потому что игры в течение всего года практически каждую неделю.

Специально можно готовиться только к крупным турнирам, когда есть время на подготовку, – финальным этапам чемпионатов мира и Европы. Там есть момент целенаправленной подготовки к каким-то соревнованиям. Что касается чемпионата, то здесь не меняется, в таком же режиме будем готовиться и к чемпионату, и к Кубку России, – сказал главный тренер .