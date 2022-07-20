Карраскаль об РПЛ: «Достаточно сложный чемпионат. Нет проходных матчей, любая команда может отобрать очки у кого угодно»

Хорхе Карраскаль отметил высокий уровень российского чемпионата.

– Каким получился матч первого тура и для вас лично, и для команды в целом?

– добился победы, это самое главное. Что бы кто ни говорил, оценка игры напрямую зависит от результата. Если он положительный, значит, команда на верном пути. Мы хорошо поработали на сборах, матч это доказал. Если говорить о моей игре, то в целом можно быть довольным. У меня было несколько голевых моментов, и в конце концов удалось забить гол.

– Не будь армейцы столь расточительны у чужих ворот, игра вполне могла завершиться с неприличным счетом.

– Это точно! Пожалуй, в каких-то эпизодах не хватило удачи. У меня был момент, когда мяч попал в перекладину, но там и вратарю надо отдать должное, он успел среагировать. ЦСКА действительно создал очень много моментов. Бывает, что мяч долго не идет в цель, и в таких матчах ни в коем случае нельзя сбавлять оборотов. Мы продолжали искать возможности, чтобы распечатать ворота , и в итоге отпраздновали заслуженный успех.

– Вы в курсе, что стали лучшим игроком первого тура сразу по нескольким показателям? В частности, по успешным обводкам и по числу ударов в створ ворот.

– Все это хорошо, но игра, которую мы сейчас обсуждаем, уже в прошлом. Впереди нас ждет , очень серьезный соперник. Обученная команда, против которой нам придется гораздо сложнее, чем в стартовом матче. Мы все это прекрасно понимаем. Постараемся показать свой лучший футбол и выступить успешно.

– Вы уже почти полгода в ЦСКА. Что скажете об уровне российского футбола?

– Здесь очень интересный и достаточно сложный чемпионат. Нет проходных матчей, любая команда лиги может дать серьезный бой и отобрать очки у кого угодно. Надеюсь, в этом сезоне наш ЦСКА сумеет дать результат. Команду возглавил новый тренер, видно, что это сильный специалист. Амбиции у нас большие, цели – самые серьезные, – сказал полузащитник армейцев.