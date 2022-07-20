Сутормин о матче с «Крыльями»: «Зениту» нужно реабилитироваться перед болельщиками за игру с «Химками»

высказался о предстоящем матче с .

«Зенит» примет самарскую команду 22 июля.

– Что думаете о сопернике? Оцените свое состояние и готовность к матчу.

– Соперник – хороший, провел хорошую игру и победил. Все мы знаем, что «Крылья» провели хороший прошлый сезон. Состояние – хорошее, готовимся. Нужно реабилитироваться перед своими болельщиками за предыдущий матч [с «Химками» – 1:1].

– К слову, о предыдущей игре. На ваш взгляд, почему так получилось и сильно ли это сказалось на эмоциональном уровне для вас?

– Чуть ход игры нас убаюкал и «Химки» этим воспользовались. Получили, так сказать, щелчок. Надеюсь, в ближайшей игре такого не повторится и добудем тот результат, который нам нужен.

– Как оцените свою форму? Как чувствуете себя на правом фланге обороны? Позиция, понятно, не новая для вас, но тем не менее?

– Чувствую себя хорошо. Нормальная позиция (улыбается) Понятно, есть ошибки, но стараешься их минимизировать и выполнять те функции, которые требуются.

– К вам присоединились два новых бразильца, их количество достигло очень большого значения, практически команда в команде. Как вы к этому относитесь? Есть ли какие-то проблемы с этим? Держатся ли они как-то особняком?

– Проблем точно никаких нет. У нас дружная команда, хороший коллектив. Понятно, что будем знакомиться с ребятами.

Мы со всеми общаемся, у нас все замечательно. Главное, чтобы это были хорошие футболисты, которые помогут в завоевании тех целей, которые перед нами стоят и которых мы хотим добиваться, – сказал полузащитник .