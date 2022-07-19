Антонин Кински: «В России удивил совсем другой менталитет, очень уверенные в себе футболисты»

высказался о менталитете российских футболистов.

– Что больше всего удивило, когда только приехал в Россию?

– Удивил совсем другой менталитет. В России очень уверенные в себе футболисты. В Чехии же с детства давят только на лучших игроков, чтобы тем, кто послабее, было проще дорасти до их уровня.

– Я в восторге от твоего русского языка. Расскажи, как ты его учил и не забыл за все эти годы?

– Когда я ходил в школу, то у нас был обязательный второй язык. У нас это был русский. Когда я заканчивал школу, у меня проходил выпускной экзамен по русскому языку. Мне попался вопрос про Александра Сергеевича Пушкина, и я на него хорошо ответил.

Когда я уже переезжал в Россию, мне было 29 лет. Получается, больше 10 лет у меня не было практики вообще, поэтому в Россию я взял с собой словарь и учебники, после тренировок записывал некоторые слова и учил их. Уже через три подготовительных сбора я стал нормально понимать русский язык. Мне очень помогал наш капитан Витя Онопко, – сказал бывший вратарь .