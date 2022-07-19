Кински о мире после 24 февраля: «Что пишут в Чехии и в России – это день и ночь. Верю, что все закончится как можно скорее»

Теги Сатурн Антонин Кински премьер-лига Россия Политика Футбол

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински высказался о нынешней политической ситуации. 

– Ты любишь политику и увлекаешься ей. Твое отношение к России поменялось после 24 февраля?

– Когда началась спецоперация РФ на территории Украины, я стал читать российскую прессу, потому что то, что пишут в Чехии и у вас – это день и ночь, это 180 градусов.

Очень тяжело: когда человек хочет составить какое-то мнение, ему нужно знать как можно больше информации, включить мозг и сделать какой-то вывод. Мир не черно-белый, поэтому ситуация очень сложная, и я верю, что она закончится как можно скорее.

– У нас сейчас нет еврокубков и матчей сборных, сильнейшие легионеры уезжают бесплатно. Как российскому футболу развиваться в таких условиях?

– Сложно сказать, мне кажется, это шанс для молодых игроков. Определенно будет не хватать конкуренции по сравнению с другими командами в Европе.

Спорт и политика не должны пересекаться. Я не поддерживаю решение ФИФА и УЕФА. Повторю еще раз, надеюсь, что это как можно быстрее закончится, – сказал Кински.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные