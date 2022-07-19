Филимонов о Мостовом в «Спартаке»: «Не хотел бы на это смотреть. Его хотелки стать тренером – праздные рассуждения»

Александр Филимонов порассуждал о том, смог бы Александр Мостовой возглавить «Спартак».
– Александр Мостовой регулярно говорит, что смог бы тренировать «Спартак». Как бы отнеслись к такому сценарию?
– Я бы на это не хотел смотреть.
– Почему?
– При всем уважении к Александру, великому футболисту, игрок и тренер – это разные профессии.
У меня с ним сейчас похожая ситуация: я тоже главный тренер команды Медиалиги. Но я понимаю, что должен развиваться дальше, получать лицензию.
– Уровня Pro?
– Сейчас у меня только лицензия тренера вратарей. Но мне нужно получать опыт: не хочу просто отучиться, чтобы затем тупо пополнить армию безработных тренеров.
Я знаю свое вратарское дело. На мастер-классе с детьми я каждой клеточкой своего тела это чувствую: что я знаю, что умею, что могу подсказать.
Но на главного тренера еще нужно выучиться, получить методические знания и развить то, что у меня уже есть. Для меня стать тренером – это не просто сказать как Александр Мостовой: «Дайте мне команду, желательно хорошую, я готов».
– Почему он не хочет учиться на тренера – как думаете?
– Есть ощущение, что все его хотелки стать тренером – это праздные рассуждения. Хотя он тоже начал получать опыт в Медиалиге, как и я. Кому-то может показаться, что это профанация. С точки зрения профессионального футбола это, наверное, ерунда.
Но профессиональный футбол не может существовать без любительского! Из детского футбола люди попадают в профессионалы.
Чем шире база, тем больше талантов будет попадать на вершину футбольной пирамиды, – сказал бывший вратарь «Спартака».