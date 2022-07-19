«Локо» о восстановлении Жемалетдинова: «Сможет вернуться на поле во второй половине сезона»

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Директор «Локомотива» по медицине рассказал о восстановлении хавбека Рифата Жемалетдинова.

«Он в порядке. В конце июня ему сделали операцию [на ахилле] в Барселоне. Сейчас он активно восстанавливается, его состояние намного лучше.

Мы ожидаем, что он вернется в Баковку на этой неделе. Он получит полную медицинскую поддержку здесь. Во второй половине сезона он сможет вернуться на поле.

Обычно восстановление от такой травмы занимает достаточно времени. Но у нас есть технологии, которые мы будем использовать, чтобы восстановление Рифата проходило успешно.

Мы будем проводить анализы, чтобы отслеживать прогресс его восстановления. Мы хотим, чтобы травма не имела каких-то последствий», – сказал Хорхе Рентериа.

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