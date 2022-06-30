Жемалетдинову сделали операцию на ахилле в Испании. Хавбек «Локо» пропустит 7-9 месяцев

перенес операцию в связи с повреждением ахиллова сухожилия.

«Сегодня, 30 июня, полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов был успешно прооперирован в клинике в Испании.

Представители нашего клуба постоянно на связи с оперирующим хирургом для отслеживания состояния футболиста.

Ближайшие несколько недель Жемалетдинов проведет в клинике, где будет начат первый этап реабилитации», – сказано в сообщении клуба.

Как сообщалось ранее, восстановление займет от 7 до 9 месяцев. Со статистикой выступлений хавбека можно ознакомиться здесь.

Изображение: официальный сайт «Локомотива»