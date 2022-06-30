Жемалетдинову сделали операцию на ахилле в Испании. Хавбек «Локо» пропустит 7-9 месяцев

Теги Локомотив премьер-лига Россия травмы Рифат Жемалетдинов Здоровье Футбол

Рифат Жемалетдинов перенес операцию в связи с повреждением ахиллова сухожилия.

«Сегодня, 30 июня, полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов был успешно прооперирован в клинике в Испании.

Представители нашего клуба постоянно на связи с оперирующим хирургом для отслеживания состояния футболиста.

Ближайшие несколько недель Жемалетдинов проведет в клинике, где будет начат первый этап реабилитации», – сказано в сообщении клуба.

Как сообщалось ранее, восстановление займет от 7 до 9 месяцев. Со статистикой выступлений хавбека «Локомотива» можно ознакомиться здесь.

Изображение: официальный сайт «Локомотива»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные