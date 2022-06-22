Жемалетдинов получил повреждение на сборах «Локомотива». У хавбека подозрение на травму ахилла

Рифат Жемалетдинов получил травму на сборах .

«К сожалению, у подозрение на травму ахиллова сухожилия. Рифат получил повреждение на тренировке в ходе предсезонных сборов.

В настоящий момент он проходит комплексное обследование, в результате которого будет установлен окончательный диагноз и конкретные сроки восстановления футболиста», – сказал главный врач железнодорожников Игорь Калюжный.

В 24 матчах прошедшего сезона РПЛ Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. Его статистика – здесь.