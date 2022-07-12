Шиманьски тренируется с резервной командой «Легии» по договоренности с «Динамо»

Себастьян Шиманьски временно тренируется вместе с резервом «Легии».
«Не секрет, что Себастьян Шиманьски намерен сменить клуб в течение текущего трансферного окна.
Игрок не вернулся в Россию после окончания отпуска и будет готовиться к старту нового сезона вместе с резервной командой «Легии» на тренировочном центре в Ксенженицах.
Шими, мы очень рады тебя видеть!» – говорится на сайте варшавского клуба.
Как сообщает журналист Константин Алексеев, на этот счет у игрока есть договоренность с «Динамо». Футболист поддерживает форму, пока решается вопрос с его будущим.
Ранее стало известно, что полузащитник московского клуба рассматривает возможность не возвращаться в Россию из-за политических взглядов.
Игроком сборной Польши интересуются несколько европейских клубов.
В прошедшем сезоне РПЛ Шиманьски провел 27 матчей, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Его статистика – здесь.