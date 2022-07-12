Шиманьски тренируется с резервной командой «Легии» по договоренности с «Динамо»

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Себастьян Шиманьски временно тренируется вместе с резервом «Легии».

«Не секрет, что Себастьян Шиманьски намерен сменить клуб в течение текущего трансферного окна. 

Игрок не вернулся в Россию после окончания отпуска и будет готовиться к старту нового сезона вместе с резервной командой «Легии» на тренировочном центре в Ксенженицах. 

Шими, мы очень рады тебя видеть!» – говорится на сайте варшавского клуба. 

Как сообщает журналист Константин Алексеев, на этот счет у игрока есть договоренность с «Динамо». Футболист поддерживает форму, пока решается вопрос с его будущим. 

Ранее стало известно, что полузащитник московского клуба рассматривает возможность не возвращаться в Россию из-за политических взглядов.

Игроком сборной Польши интересуются несколько европейских клубов.

В прошедшем сезоне РПЛ Шиманьски провел 27 матчей, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Его статистика – здесь

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