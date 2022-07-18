Левандовски о «Баварии»: «Надеюсь, мы сможем забыть о происходившем в последние недели. С обеих сторон были необязательные вещи»

высказался о решении перейти из «Баварии» в «Барселону».

«Я провел в «Баварии» 8 замечательных лет. Поэтому я надеюсь, что через какое-то время мы сможем забыть о том, что произошло в последние несколько недель. С обеих сторон были необязательные вещи.

Самое главное – это то, чего мы добились вместе: титулы, победы. Я также хотел бы поблагодарить болельщиков, даже в мою последнюю неделю в «Баварии», когда было много слухов и неприятностей, они все еще поддерживали меня. Я заметил, что они понимают мое решение. Я никогда этого не забуду.

Это было прекрасное время. Я знаю, как все работает, знаю, что говорили и писали. Многое было необязательным, было много ложных слухов. В частности, последнюю неделю я хочу забыть.

Все это не должно оттенить мой период в «Баварии», – сказал нападающий.

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