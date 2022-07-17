«Левандовски – лучший форвард мира, он гарантирует голы. 50 млн евро – справедливая цена». Экс-агент игрока о переходе в «Барсу»

Бывший агент Роберта Левандовского высказался о переходе форварда в «Барселону».

«Уверен, Левандовски хочет показать, что он лучший нападающий , и за это звание он будет бороться с Бензема. Он хочет перейти и выиграть что-то значительное с «Барсой».

В августе ему уже будет 34 года, но физически он гораздо моложе. Конечно, он будет поддерживать нынешний уровень все три года, которые будет действовать его контракт с «Барсой». У него будет уровень, необходимый «Барсе». Даже Гвардиола говорил о нем, что никогда не работал с таким профессионалом.

Левандовски и «Барса» боролись за этот трансфер, но самое важное – Роберт действительно хотел играть там. Его желание все и решило.

Левандовски – лучший форвард мира, он гарантирует «Барсе» голы. За это нужно платить. 50 млн евро – справедливая цена», – сказал Цезари Кухарски для RAC1.