«Левандовски забил «Реалу» 4 гола за «Боруссию». Посмотрим, будут ли они там смеяться и дальше». Стоичков о сумме трансфера поляка

Христо Стоичков отреагировал на мнения, что «Барселона» переплатила за Роберта Левандовского.
На этой неделе каталонцы согласовали с «Баварией» трансфер 33-летнего форварда за 45 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.
Позже появилась информация, что сумма сделки может достичь 60 миллионов евро.
«Когда Левандовски играл за «Боруссию», «Мадрид» получил от него четыре гола. Посмотрим, будут ли они и дальше смеяться [над суммой трансфера]», – сказал бывший нападающий «Барсы».
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