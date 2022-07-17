«Левандовски забил «Реалу» 4 гола за «Боруссию». Посмотрим, будут ли они там смеяться и дальше». Стоичков о сумме трансфера поляка

отреагировал на мнения, что переплатила за Роберта Левандовского.

На этой неделе каталонцы согласовали с «Баварией» трансфер 33-летнего форварда за 45 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.

Позже появилась информация, что сумма сделки может достичь 60 миллионов евро.

«Когда Левандовски играл за «Боруссию», получил от него четыре гола. Посмотрим, будут ли они и дальше смеяться [над суммой трансфера]», – сказал бывший нападающий «Барсы».

Ради «Барсы» Левандовски снижает зарплату. Контракт могут разорвать после второго сезона

Как Хави разместить Левандовского, Рафинью, Дембеле и Обамеянга? Есть смелая гипотеза