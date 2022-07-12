«Ювентус» заинтересовался Пау Торресом.

25-летний защитник и сборной Испании попал в шорт-лист «бьянконери» в связи с вероятным уходом игрока обороны Маттейса де Лигта в «Баварию». хочет сперва найти нового футболиста на ту же позицию, а уже затем перейти к оформлению сделки с мюнхенским клубом.

В списке потенциальных новичков туринской команды фигурируют Калиду Кулибали («Наполи»), Глейсон Бремер («Торино»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Бенуа Бадиашиле («Монако»), а также . Последние двое привлекают «Ювентус» тем, что это относительно молодые, талантливые, высокие и левоногие защитники.

Статистику Бадиашиле можно посмотреть здесь, а Торреса – здесь.