«Ювентус» интересуется Пау Торресом. Клуб хочет найти замену де Лигту до его ухода в «Баварию»

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«Ювентус» заинтересовался Пау Торресом.

25-летний защитник «Вильярреала» и сборной Испании попал в шорт-лист «бьянконери» в связи с вероятным уходом игрока обороны Маттейса де Лигта в «Баварию». «Ювентус» хочет сперва найти нового футболиста на ту же позицию, а уже затем перейти к оформлению сделки с мюнхенским клубом.

В списке потенциальных новичков туринской команды фигурируют Калиду Кулибали («Наполи»), Глейсон Бремер («Торино»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Бенуа Бадиашиле («Монако»), а также Пау Торрес. Последние двое привлекают «Ювентус» тем, что это относительно молодые, талантливые, высокие и левоногие защитники.

Статистику Бадиашиле можно посмотреть здесь, а Торреса – здесь.

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