Роберт Левандовски: «Я пришел в «Барсу» за трофеями. У Хави есть четкий план, как вернуть клуб на вершину»

поделился впечатлениями о переходе в «Барселону».

Каталонский клуб согласовал с «Баварией» трансфер 33-летнего форварда за 45 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.

« сказал мне, что мы можем успешно поработать вместе и многого добиться.

У него есть четкий план, как вернуть «Барселону» на вершину. Я пришел сюда брать трофеи.

Знаю, что мне уже скоро 34 года. Но я чувствую себя сильным и физически, и ментально», – сказал поляк в интервью Bild.

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