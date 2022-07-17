«Барселона» выиграет Ла Лигу с таким составом». Стоичков об усилении команды

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Христо Стоичков считает, что Роберт Левандовски поможет «Барселоне» выиграть Ла Лигу.

«Я очень рад этому приобретению. Он выдающийся бомбардир, который добавит команде много качеств – и не только в штрафной площади.

Он много двигается на поле, проделывает большой объем работы.

С таким составом «Барселона» выиграет Ла Лигу, говорю это уже сейчас», – сказал бывший форвард сине-гранатовых.

«Барса» в межсезонье подписала Франка Кессиэ (бесплатно), Андреаса Кристенсена (бесплатно), Рафинью (58+7 млн евро) и Роберта Левандовского (45+5 млн евро).

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