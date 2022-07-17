Живоглядов про 1:1 с «Пари НН»: «Локо» не победил, играя в большинстве. Это сродни поражению»

Защитник недоволен ничьей с .

Матч 1-го тура Мир завершился со счетом 1:1. Гости остались в меньшинстве уже на 28-й минуте после удаления нападающего Тимура Сулейманова, получившего вторую желтую карточку.

«Когда мы повели в счете, у нас пропал баланс между атакой и обороной. В том году у нас уже были такие ошибки. Так получилось, что в нашей штрафной их было больше, чем нас. Так не должно быть, будем разбирать.

Сейчас можно что угодно говорить, но мы не победили, играя в большинстве. Для нас это сродни поражению», – сказал Живоглядов.