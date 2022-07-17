Циннбауэр считает, что «Локомотив» должен был бить пенальти за фол на Миранчуке

заявил, что «Локомотив» должен был бить пенальти в матче с .

Железнодорожники не сумели обыграть нижегородскую команду (1:1), несмотря на то, что с 28-й минуты играли в большинстве.

«Что касается фола на Миранчуке, то для меня это очевидный пенальти. В моменте с попаданием мяча в руку – надо внимательно его посмотреть.

Соперник воспользовался своим моментом и забил. Мы бросили все свои силы в атаку, но не смогли выиграть. Мы разочарованы результатом.

Наш план был брать три очка, вся команда в плохом настроении. Нашей команде есть чему поучиться, мы не должны давать сопернику шансов в обороне», – сказал главный тренер .

Главным арбитром матча «Локомотив» – «Пари НН» работал Василий Казарцев.