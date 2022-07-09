Оливье Жиру: «Я так отчаянно хотел уйти из «Челси», что был готов перейти в «Тоттенхэм». Но судьба хотела, чтобы я был в футболке «Милана»

Оливье Жиру поделился воспоминаниями об уходе из .

Француз покинул лондонский клуб в 2021 году, перейдя в «Милан».

«В то время я не получал регулярной игровой практики в «Челси», я был третьим нападающим, поэтому я попытался найти решение в разговорах с . Я не мог оставаться в такой ситуации. Я хотел уйти, но Лэмпард сказал мне, что ему нужен запасной.

Он пообещал мне, что даст мне больше шансов, и сделал это, кажется, я забил восемь голов в последних десяти матчах сезона. В то время итальянские клубы были очень заинтересованы.

Я так отчаянно хотел уйти, что даже сказал Лэмпарду, что перешел бы в , потому что знал, что Жозе Моуринью хочет меня видеть. Сейчас я думаю, что это было бы трудно, потому что я играл за .

Судьба хотела, чтобы я был здесь, в футболке «россонери», – сказал нападающий .