«Левандовски в «Баварии» творил великие дела. Успехов ему в «Барселоне». Салихамиджич о форварде

Спортивный директор «Баварии» высказался об уходе Роберта Левандовского.

в составе «Баварии» творил великие дела.

Мы подробно все обсудили с нашими коллегами из «Барселоны», прояснили необходимые детали. Сегодня утром Роберт попрощался.

После нашего путешествия в США он приедет к нам еще раз, и мы вместе выпьем кофе.

Желаем ему всяческих успехов в новой команде», – сказал Салихамиджич.

Кан о Левандовском: «Сильные игроки уходили из «Баварии» и прежде, но клуб не разваливался, а добивался даже больших успехов»