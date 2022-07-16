«Левандовски в «Баварии» творил великие дела. Успехов ему в «Барселоне». Салихамиджич о форварде

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался об уходе Роберта Левандовского.

«Роберт Левандовски в составе «Баварии» творил великие дела.

Мы подробно все обсудили с нашими коллегами из «Барселоны», прояснили необходимые детали. Сегодня утром Роберт попрощался.

После нашего путешествия в США он приедет к нам еще раз, и мы вместе выпьем кофе.

Желаем ему всяческих успехов в новой команде», – сказал Салихамиджич.

Кан о Левандовском: «Сильные игроки уходили из «Баварии» и прежде, но клуб не разваливался, а добивался даже больших успехов»

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